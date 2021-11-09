Карпин вновь высказался по поводу отсутствия Дзюбы в сборной России

Фото: инстаграм Артем Дзюбы/Автор неизвестен

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему он не вызвал в национальную команды нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбу.

"Мы надеялись на Дзюбу в октябре. На прошлые матчи включили его в расширенный список. Он был не готов. Ну, окей. Хотя тогда надеялись. Сейчас уже не надеялись", - приводит слова Карпина Sport24.

В нынешнем сезоне 33-летний Дзюба провел за "Зенит" 19 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Напомним, что сборная России проведет решающие матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Россияне сыграют со сборными Кипра (11 ноября, дома) и Хорватии (14 ноября, в гостях).

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