Карпин возглавил клуб РФПЛ

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Карпин возглавил клуб РФПЛИзвестный тренер, а в прошлом игрок Валерий Карпин возглавил "Ростов", информирует Чемпионат.

По сведениям источника, с "желто-синими" 48-летний специалист подписал соглашение сроком на 2,5 года. На тренерском "мостике" "Ростова" он заменит Леонида Кучука, покинувшего клуб в начале текущего месяца.

Отметим, что ранее Карпин работал с московским "Спартаком", испанской "Мальоркой" и армавирским "Торпедо".

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