Карпин возмущён маленьким представительством российских футболистов за границей
Наставник "Ростова" Валерий Карпин в эфире программы "Инсайдеры" поделился мыслями о нежелании российских футболистов играть в Европе.
"Когда Кокорин переходил в "Фиорентину", я сказал: "Слава богу". Хорошо, что у нас хоть кто-то туда уезжает. Жалко, что у нас мало футболистов, которых забирают туда. У нас три футболиста играют за границей. Три. Глобально. Ну, у нас там ещё где-то кто-то играет, наверное. Ну ты понимаешь, что это абсурд какой-то?
Почему так происходит? Потому что там выше конкуренция, меньше денег они будут получать. То есть наши футболисты не готовы, не могут, вернее, там выигрывать конкуренцию. И там им, этим футболистам нашим, будут платить меньше денег. Представляешь, что мы творим с нашими футболистами, которые там никому не нужны за меньшие деньги? А мы им здесь даём ещё и большие деньги. Представляешь, бред какой мы творим? Мы - это Россия, в смысле", - сказал Карпин.
Напомним, что в январе нападающий Александр Кокорин перешёл из "Спартака" в "Фиорентину" за 4,5 миллиона евро.
Сам Карпин, будучи футболистом, 11 лет выступал в Испании за "Реал Сосьедад", "Сельту" и "Валенсию".
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