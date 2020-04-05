Карпин впервые показал новорожденную дочь

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в инстаграме опубликовал видео с дочкой.

На видео специалист меняет ребенку подгузник.

"Трудовые будни, в самоизоляции есть чем заняться. Может, и вы займетесь через 9 месяцев, все равно же дома сидите. Слабо?" - написал Карпин в соцсети.

Напомним, Карпин вчера, 4 апреля, сообщил о рождении дочери.

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