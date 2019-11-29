Карпин: "Все поражения "Ростова" - моя вина"

Теги ростоввалерий карпин

Карпин: "Все поражения "Ростова" - моя вина"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал в каком состоянии находится команда перед матчем 18-го тура РПЛ с "Уралом". Также специалист призвал болельщиков клуба поддержать футболистов.

"Настроение у команды рабочее. Понятно, что хотелось бы больше очков в последних играх, но нужно брать и рассматривать каждую встречу в отдельности.

Хочу поблагодарить болельщиков и попросить поддержать футболистов. Все поражения и неудачи - это моя вина, пусть болельщики будут с игроками, несмотря ни на что, ребята будут отдаваться на 500%. Им нужна ваша поддержка и любовь", - сказал Карпин.

Матч "Ростов" - "Урал" состоится 30 ноября и начнется в 16:30 (мск).
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Дортмундская "Боруссия" хочет как можно быстрее расстаться с Санчо

Дортмундская "Боруссия" хочет как можно быстрее расстаться с Санчо

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 39
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 34
3 Краснодар Краснодар 17 33
4 Ростов Ростов 17 30
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 16 30
6 Спартак Москва Спартак Москва 17 22
7 Динамо Москва Динамо Москва 17 21
8 Урал Урал 17 20
9 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 19
10 Оренбург Оренбург 17 19
11 Уфа Уфа 17 19
12 Крылья Советов Крылья Советов 16 18
13 Ахмат Ахмат 17 18
14 Рубин Рубин 17 17
15 Тамбов Тамбов 17 17
16 Сочи Сочи 17 14
Полная таблица

топ-5 тегов