Карпин: "Все поражения "Ростова" - моя вина"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал в каком состоянии находится команда перед матчем 18-го тура РПЛ с "Уралом". Также специалист призвал болельщиков клуба поддержать футболистов.

"Настроение у команды рабочее. Понятно, что хотелось бы больше очков в последних играх, но нужно брать и рассматривать каждую встречу в отдельности.

Хочу поблагодарить болельщиков и попросить поддержать футболистов. Все поражения и неудачи - это моя вина, пусть болельщики будут с игроками, несмотря ни на что, ребята будут отдаваться на 500%. Им нужна ваша поддержка и любовь", - сказал Карпин.

Матч "Ростов" - "Урал" состоится 30 ноября и начнется в 16:30 (мск).