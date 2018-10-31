Карпин выдвинул "Спартаку" два условия

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Карпин выдвинул "Спартаку" два условия

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассматривает вариант с возвращением в "Спартак", сообщают российские СМИ.

Однако для возобновления сотрудничества московскому клубу придётся выполнить два требования 49-летнего специалиста.

Во-первых, Карпин хочет зарабатывать около 1,1 миллиона евро за сезон. Примечательно, что сейчас его годовой оклад в три раза меньше - примерно 350 тысяч евро.

Во-вторых, наставник желает забрать с собой из "Ростова" двух футболистов - Сергея Паршивлюка и Дмитрия Скопинцева. Последнего донской клуб уже оценил в 7 миллионов евро.

Напомним, что Карпин уже возглавлял "Спартак" с апреля 2009 по май 2012 и с ноября 2012 по март 2014 года. | http://soccernews.ru

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Комментарии
Алексей

Паршивлюк на место Ещенко, Скопинцев на левый фланг, адекватно, главное чтоб своего любимого вратаря Песьякова не брал)

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Всеволод

Раздербанивание Ростова, часть II...

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Вася

так-то авантюра,ну а если ...

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Сергей

1 лям евро за сезон - это надо вместо Мамаева в "Краснодар" И тягомотины меньше и, если что-стулом по башке и в отставку.

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