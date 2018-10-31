Карпин выдвинул "Спартаку" два условия

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассматривает вариант с возвращением в "Спартак", сообщают российские СМИ.

Однако для возобновления сотрудничества московскому клубу придётся выполнить два требования 49-летнего специалиста.

Во-первых, Карпин хочет зарабатывать около 1,1 миллиона евро за сезон. Примечательно, что сейчас его годовой оклад в три раза меньше - примерно 350 тысяч евро.

Во-вторых, наставник желает забрать с собой из "Ростова" двух футболистов - Сергея Паршивлюка и Дмитрия Скопинцева. Последнего донской клуб уже оценил в 7 миллионов евро.

Напомним, что Карпин уже возглавлял "Спартак" с апреля 2009 по май 2012 и с ноября 2012 по март 2014 года. | http://soccernews.ru