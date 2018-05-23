Карпин: "Выход сборной России в плей-офф Чемпионата Мира уже можно будет расценивать как успех"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин поделился ожиданиями от выступления сборной России на домашнем Чемпионате Мира.

"До какой стадии дойдет сборная России? Чем дальше, тем лучше. Хотелось бы для начала, чтобы вышла из группы. Это для начала. Думаю, домашний Чемпионат Мира должен нам помочь наконец-то выйти из группы. И выход в плей-офф уже можно будет расценивать как успех", - цитирует 49-летнего специалиста Sputniknews.lt.

Напомним, два форварда сборной России сегодня тренировались по индивидуальной программе. | soccernews.ru