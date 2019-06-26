Карпин выразил недовольство календарем РПЛ

Наставник "Ростова" Валерий Карпин раскритиковал календарь российской Премьер-лиги.

В частности, тренер остался недоволен началом времени матчей первых двух туров чемпионата против "Оренбурга" (13 июля) и "Спартака" (20 июля).

"Календарь такой, что со всеми придётся играть по два раза. Нюансы в каждом календаре есть - где-то кому-то нравится, кому-то нет. Нам поставили время проведения матча в 21:30. Для болельщиков это, мягко говоря, очень мягко, неудобно.

То, что лига и основной вещатель думают о посещаемости, говорить не приходится. Люди после игры могут только в 1–2 часа ночи добраться домой. Это, мягко говоря, неудобно. Для футболистов весь день ожидания - тоже не совсем хорошо. Что заставляет играть в 21:30 играть в Ростове, помимо погоды? Я не думаю, что будет большая разница, начать матч в 21:30 или в 20:00. Прежде всего, надо думать о болельщиках", - цитирует Карпина официальный сайт клуба.

Напомним, что в минувшем сезоне "Ростов" финишировал в РПЛ на девятом месте.

Не пропустите: Газзаев предлагает отменить компенсированное время и пассивный офсайд. | http://soccernews.ru