Карпин высказался о будущем Дзюбы в сборной России



Новый главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что он рассчитывает на нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбу, с которым у него ранее был конфликт.

"Дзюба был и есть важный игрок в российском футболе. Мои личные отношения не могут влиять на сборную. Это все останется за бортом, если Артем покажет футбол, который может помочь сборной. Двери в сборную открыты, они открываются не мной, а футболистами, которые показывают результат", – приводят слова Карпина российские СМИ.

32-летний Дзюба выступает за сборную России с 2011 года. Всего он провел за национальную команду 55 матчей и забил 30 голов.

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