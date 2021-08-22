Карпин высказался о дубле Смолова в матче с "Краснодаром"
Фото: инстаграм Валерия Карпина/Автор неизвестен
Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением об игре нападающего московского "Локомотива" Федора Смолова в матче 5-го тура чемпионата России против "Краснодара" (2:1). В этой встрече форвард оформил дубль.
"Как Смолов? Вроде, нормально", — приводит слова Карпина "Спорт-Экспресс".
В нынешнем сезоне 31-летний Смолов провел пять матчей в РПЛ, забил пять голов и занимает первое место в списке бомбардиров чемпионата. Форвард вызван в сборную России для участия в матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с командами Хорватии, Кипра и Мальта.
Не пропустите: Уткин ответил Газзаеву на слова о приглашении Семака в сборную России. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Роналду лишили победного гола на 95-й минуте в матче с "Удинезе" (фото)
-
"Ювентус" упустил победу над "Удинезе"
-
Роналду провел переговоры с тремя клубами
-
Известный итальянский клуб прекратил существование
-
В "Ювентусе" сделали заявление о будущем Роналду
-
Лукаку принес победу "Челси" над "Арсеналом"
-
"Бавария" с трудом обыграла "Кельн"
-
Гончаренко назвал причину поражения "Краснодара" в матче с "Локомотивом"
-
"Ростов" впервые победил под руководством Семина
-
Карпин высказался о дубле Смолова в матче с "Краснодаром"
-
2
Роналду решил покинуть "Ювентус"
-
"Милан" усилится форвардом "Монако"
-
"Заря" с хоккейным счетом обыграла "Мариуполь" в матче УПЛ
-
"Хоффенхайм" не смог возглавить Бундеслигу
-
Клопп оценил шансы "Боруссии" Дортмунд на чемпионство в Бундеслиге
-
Погба установил рекорд АПЛ
-
"Тоттенхэм" обыграл "Вулверхэмптон"
-
Дубль Смолова принес победу "Локомотиву" над "Краснодаром"
-
"Манчестер Юнайтед" не смог обыграть "Саутгемптон"
-
В "Спартаке" высказались о будущем Жиго