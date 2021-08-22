Карпин высказался о дубле Смолова в матче с "Краснодаром"

Фото: инстаграм Валерия Карпина/Автор неизвестен

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением об игре нападающего московского "Локомотива" Федора Смолова в матче 5-го тура чемпионата России против "Краснодара" (2:1). В этой встрече форвард оформил дубль.

"Как Смолов? Вроде, нормально", — приводит слова Карпина "Спорт-Экспресс".

В нынешнем сезоне 31-летний Смолов провел пять матчей в РПЛ, забил пять голов и занимает первое место в списке бомбардиров чемпионата. Форвард вызван в сборную России для участия в матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с командами Хорватии, Кипра и Мальта.

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