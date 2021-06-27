Карпин высказался о гипотетическом назначении в сборную России

Фото: инстаграм Валерия Карпина/Автор неизвестен

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин заявил, что у него нет желания возглавить сборную России.

"В сборную России не хочу. Ну а зачем? У меня контракт с "Ростовом". Все. Мы работаем, готовимся к сезону. Сборная здесь при чем? Это раз. А во-вторых, у сборной есть тренер. Пока тренер есть, значит он есть. Туда абсолютно не хочу", – сказал Карпин в интервью каналу "Коммент.Шоу" в YouTube.

В минувшем сезоне "Ростов" под руководством Карпина занял девятое место в Российской Премьер-Лиге, а в Кубке России вылетел на стадии 1/8 финала. Кроме того, ростовчане вылетели в квалификационном раунде Лиги Европы, проиграв израильскому "Маккаби".

Не пропустите: Зарема рассказала о своём отношении к Карпину. | http://soccernews.ru