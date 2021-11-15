Карпин высказался о гипотетическом возвращении в "Спартак"

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Карпин высказался о гипотетическом возвращении в "Спартак"

Фото: инстаграм Валерия Карпина/Автор неизвестен

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал гипотетическую возможность возвращения в московский "Спартак".

"Нет мыслей о возвращении в "Спартак". Живу сегодняшним днем. "Ростов" для меня роднее из-за людей в клубе. Там все сложилось так, что было очень комфортно работать. Сейчас для меня личный комфорт важнее", - приводит слова Карпина Sport24.

Напомним, что 52-летний Карпин тренировал "Спартак" с перерывами с 2009 по 2014 годы. За этот период "красно-белые" дважды становились серебряными призерами Российской Премьер-Лиги.

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