Карпин высказался о гипотетическом возвращении в "Спартак"
Фото: инстаграм Валерия Карпина/Автор неизвестен
Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал гипотетическую возможность возвращения в московский "Спартак".
"Нет мыслей о возвращении в "Спартак". Живу сегодняшним днем. "Ростов" для меня роднее из-за людей в клубе. Там все сложилось так, что было очень комфортно работать. Сейчас для меня личный комфорт важнее", - приводит слова Карпина Sport24.
Напомним, что 52-летний Карпин тренировал "Спартак" с перерывами с 2009 по 2014 годы. За этот период "красно-белые" дважды становились серебряными призерами Российской Премьер-Лиги.
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