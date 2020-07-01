Карпин высказался о матче против "Краснодара"

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Карпин высказался о матче против "Краснодара"

Наставник "Ростова" Валерий Карпин дал комментарии после игры с "Краснодаром" (1:1).

"Хотели получить три очка, однако удовлетворен наполовину и ничейным результатом. Полного удовлетворения нет, однако благодарность игрокам есть.

Можно только поблагодарить их, на колени встать и сказать спасибо. Ни один человек не представляет, как им было трудно. Они просто мужики", - заявил Карпин.

Отметим, что "Ростов" сравнял счет на 101-й минуте матча. Позже стало известно, что эта игра стала самой продолжительной в истории РПЛ.

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