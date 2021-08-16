Карпин высказался о нападении сборной России

Фото: инстаграм сборной России/Автор неизвестен

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался насчет заявки национальной команды на матчи отбора к чемпионату мира.

– Чтобы было чуть меньше вопросов. Это не расширенный, а удлиненный список. Еще все может поменяться из-за травм и двух туров РПЛ. Не все могут доехать до сбора в Новогорске. Только 23 августа примерно будет окончательный список. Кто-то может отвалиться.

– Почему такая линия атаки?

– У Заболотного пока еще травма. Но он уже готовится к игре с "Ахматом" в следующем туре. По словам нашего медицинского штаба, все должно быть нормально.

Соболев и Дзюба не в лучшей форме. По разным причинам. Артем даже не попал в основу "Зенита". Для того, чтобы играть в сборной, нужно играть за клуб. Из этого исходит мой выбор.

– Обговаривали с Дзюбой, что он может не попасть в сборную?

– Я говорил со всеми, а не только с Дзюбой. Любой футболист может не попасть в этот список, – сказал Карпин.

Также не пропустите: Лапорта прокомментировал прощание с Месси. | http://soccernews.ru