Карпин высказался о нападении сборной России
Фото: инстаграм сборной России/Автор неизвестен
Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался насчет заявки национальной команды на матчи отбора к чемпионату мира.
– Чтобы было чуть меньше вопросов. Это не расширенный, а удлиненный список. Еще все может поменяться из-за травм и двух туров РПЛ. Не все могут доехать до сбора в Новогорске. Только 23 августа примерно будет окончательный список. Кто-то может отвалиться.
– Почему такая линия атаки?
– У Заболотного пока еще травма. Но он уже готовится к игре с "Ахматом" в следующем туре. По словам нашего медицинского штаба, все должно быть нормально.
Соболев и Дзюба не в лучшей форме. По разным причинам. Артем даже не попал в основу "Зенита". Для того, чтобы играть в сборной, нужно играть за клуб. Из этого исходит мой выбор.
– Обговаривали с Дзюбой, что он может не попасть в сборную?
– Я говорил со всеми, а не только с Дзюбой. Любой футболист может не попасть в этот список, – сказал Карпин.
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