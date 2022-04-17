Карпин высказался о победе "Ростова" над "Арсеналом"
Фото: твиттер Валерия Карпина/Автор неизвестен
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал победу своей команды в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским "Арсеналом" (2:1).
"Можно сказать, что "Ростов" сыграл два разных тайма. Почему? Силы не безграничны. То, что происходит в "Ростове" сейчас, я считаю, чудо. Линия обороны сегодня – 18-летние ребята. С нашими трудностями мы не ноем, а пытаемся добиться результата. Даже бывает так, что неплохо иногда играем. Первый тайм очень понравился, многие вещи получались, многие вещи делали. Были моменты, чтобы забивать ещё. Никаких претензий, а только слова благодарности", - сказал Карпин в эфире телеканала "Матч Премьер".
"Ростов" добился победы в третьем матче подряд и, набрав 31 очко, поднялся на девятое место в турнирной таблице чемпионата России.
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