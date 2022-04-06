Карпин высказался о победе "Ростова" над "Крыльями Советов"

Фото: твиттер Валерия Карпина/Автор неизвестен

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин поделился мнением о победе своей команды в перенесённом матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с "Крыльями Советов" (1:0).

"Больше нервов, чем удовольствия. Первый тайм понравился немного больше, чем второй. Незабитый пенальти чуть-чуть надломил настрой. Во второй половине игры выдержали нагрузку. Все ребята – молодцы.

Было ли проще от того, что сегодня была другая игра по стилистике? Сегодня оборонялись больше, чем в прошлом матче. Эти игры нельзя сравнивать", - приводятся слова Карпина на официальном сайте ростовского клуба.

Благодаря победе "Ростов", набрав 25 очков, вышел на 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. Отрыв клуба от зоны вылета составляет четыре очка.

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