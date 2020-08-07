Карпин высказался о полученном штрафе за критику РПЛ

Наставник "Ростова" Валерий Карпин высказался о штрафе, который он получил за критику РПЛ.

"Меня оштрафовали за то, что я завуалированно, но упрекнул РПЛ. За упрёк. То есть упрекать нельзя. Мы, судя по всему, живём в 37-м году и в следующий раз отправят в ГУЛАГ. Я еще готов заплатить 200 тысяч, допустим, однако еще раз сказать, что это неправильно", - заявил Карпин.

Напомним, что 12 июля, после игры 28-го тура против "Оренбурга" (0:0) Карпин назвал чемпионат России ненормальным. Комитет по этике РФС оштрафовал тренера на 100 тысяч рублей.

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