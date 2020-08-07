Карпин высказался о полученном штрафе за критику РПЛ

Теги ростоввалерий карпинрпл

Карпин высказался о полученном штрафе за критику РПЛ

Наставник "Ростова" Валерий Карпин высказался о штрафе, который он получил за критику РПЛ.

"Меня оштрафовали за то, что я завуалированно, но упрекнул РПЛ. За упрёк. То есть упрекать нельзя. Мы, судя по всему, живём в 37-м году и в следующий раз отправят в ГУЛАГ. Я еще готов заплатить 200 тысяч, допустим, однако еще раз сказать, что это неправильно", - заявил Карпин.

Напомним, что 12 июля, после игры 28-го тура против "Оренбурга" (0:0) Карпин назвал чемпионат России ненормальным. Комитет по этике РФС оштрафовал тренера на 100 тысяч рублей.

Читайте также: Карпин: "На карантине было желание уехать из России и не возвращаться". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Зенит" обыграл "Локомотив" и завоевал Суперкубок России

"Зенит" обыграл "Локомотив" и завоевал Суперкубок России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов