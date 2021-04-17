Карпин высказался о поражении "Ростова" от "Локомотива"

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Наставник "Ростова" Валерий Карпин поделился мыслями после разгромного поражения от "Локомотива" (1:4) в матче 26-го тура РПЛ.

"Нам не хватает качества игры. Первый гол - несчастный случай. Если Песьяков ещё 50 раз дать такой пас, он не потеряет мяч. После удаления уже разницы не было, с каким счётом проигрывать. В полном составе игра у нас получалась, мы хорошо смотрелись за исключением первых пяти минут, наверное. "Локомотиву" такие подарки делать нельзя. Не могу сказать, что соперник нас удивил. Мы сами себе создали неожиданности, я не ожидал такого от своих игроков", - сказал Карпин.

После зимней паузы "Ростов" выиграл только 1 матч из восьми при 2 ничьих и 5 поражениях.

"Жёлто-синие" занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков в 26 играх.

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