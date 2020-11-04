Карпин высказался о потерях "Ростова" в прошедшее трансферное окно

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал, о каких трансферах клуба он жалеет.

"Все парни провели в команде определенное время, их не нужно было учить алфавиту с буквы А. Всех не хотелось терять, но обиднее всего за Зайнутдинова. Год мы его готовили, восстанавливали, и Баха только начал выходить на тот уровень, который мы ожидали - и вот его забрали вопреки нашему желанию.

Баху здесь все устраивало, но ЦСКА есть ЦСКА, денег больше, все понятно", - цитирует Карпина "РБ-Спорт".

Напомним, 22-летний футболист перешел из "Ростова" в ЦСКА в августе 2020 года, подписав с "армейцами" пятилетний контракт.

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