Карпин высказался о предложении проводить чемпионаты мира каждые два года

Фото: инстаграм Валерия Карпина/Автор неизвестен

Главный тренер сборной России Валерий Карпин выразил мнение, что чемпионаты мира по футболу не стоит проводить каждые два года.

"Я против того, чтобы чемпионат мира проводился каждые два года, получается, международные турниры будут проходить каждый год. Я против того, чтобы у футболистов был перегруз. Я даже не про российских футболистов, а про европейских, они сейчас играют по 70 матчей. Если это будет каждый год, то потом будут спрашивать, с чем связано такое количество травм. Представьте: послековидный год, игры стали чаще, представьте, что это будет каждый год, я скорее против", — приводит слова Карпина ТАСС.

Напомним, что идею о проведении чемпионатов мира каждые два года продвигают в ФИФА. В данный момент мировые первенства проводятся раз в четыре года.

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