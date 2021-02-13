Карпин высказался о провале "Зенита" в Лиге Чемпионов

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Карпин высказался о провале "Зенита" в Лиге Чемпионов

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин высказал мнение, почему петербургский "Зенит" неудачно выступил в Лиге Чемпионов.

"Пример Семака показателен. Были в "Зените" иностранные тренеры. И чего они добились? Когда-то выходили в плей-офф ЛЧ, но с какими футболистами? Считаю, что нет проблем с российскими тренерами.

Хочешь не хочешь, но мы следим за другими тренерами, потому что мы в одной лиге. Смотрим многие матчи. Чья работа мне наиболее интересна? Не буду говорить. Но есть такие. Давай, раз уж начали про Серегу Семака — мне очень интересна его работа в "Зените". Оправдания тому, что они не вышли из группы? А зачем мне-то оправдания искать? Проиграли — так получилось. А почему "Зенит" должен выходить из группы? Малком? А в Австрии таких Малкомов пять! Просто за меньшие деньги, они не раскрученные. Вот в чем разница", — сказал Карпин в программе "Инсайдеры" на телеканале "Матч Премьер".

Напомним, что "Зенит" играл в Лиге Чемпионов в одной группе с дортмундской "Боруссией", "Лацио" и "Брюгге" и набрал в шести матчах одно очко.

Не пропустите: Карпин рассказал, следит ли он за матчами "Спартака". | http://soccernews.ru
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