Карпин высказался о провале "Зенита" в Лиге Чемпионов
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин высказал мнение, почему петербургский "Зенит" неудачно выступил в Лиге Чемпионов.
"Пример Семака показателен. Были в "Зените" иностранные тренеры. И чего они добились? Когда-то выходили в плей-офф ЛЧ, но с какими футболистами? Считаю, что нет проблем с российскими тренерами.
Хочешь не хочешь, но мы следим за другими тренерами, потому что мы в одной лиге. Смотрим многие матчи. Чья работа мне наиболее интересна? Не буду говорить. Но есть такие. Давай, раз уж начали про Серегу Семака — мне очень интересна его работа в "Зените". Оправдания тому, что они не вышли из группы? А зачем мне-то оправдания искать? Проиграли — так получилось. А почему "Зенит" должен выходить из группы? Малком? А в Австрии таких Малкомов пять! Просто за меньшие деньги, они не раскрученные. Вот в чем разница", — сказал Карпин в программе "Инсайдеры" на телеканале "Матч Премьер".
Напомним, что "Зенит" играл в Лиге Чемпионов в одной группе с дортмундской "Боруссией", "Лацио" и "Брюгге" и набрал в шести матчах одно очко.
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|ПСВ
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|6
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|6
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|6
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|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
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|Группа D
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|3
|Лион
|6
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|О
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|Ювентус
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