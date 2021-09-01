Карпин высказался о пяти вратарях в составе сборной России
Фото: инстаграм Валерий Карпина/Автор неизвестен
Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о вызове в национальную команду сразу пяти вратарей.
"Я не понимаю, почему всех так волнует, что у нас пять вратарей? Да хоть 10. Была бы у меня возможность вызвать 60 человек, если бы я знал, как их тренировать, вызвал бы 60. Не понимаю, почему всех так волнует. Вызвали и вызвали. Потренировались они с нами, пообщались. Все. В чем проблема?" – приводит слова Карпина Sport24.
В настоящее время в сборную России вызваны Гильерме ("Локомотив"), Юрий Дюпин ("Рубин"), Александр Максименко ("Спартак"), Сергей Песьяков ("Ростов") и Андрей Лунев ("Байер").
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