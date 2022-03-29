Карпин высказался о санкциях против российской сборной

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Наставник сборной России Валерий Карпин поделился мыслями об отстранении команды от участия в международных соревнованиях.

"Я по-прежнему надеюсь на допуск сборной к участию в соревнованиях к лету, а какие к этому могут быть предпосылки - сказать сложно. Ситуация меняется каждый день. Нам пока остаётся надеяться на лучшее.

Если это произойдёт, то станет торжеством справедливости и здравого смысла. При идеальном варианте мы должны получить право на стыковые матчи за попадание на чемпионат мира. А как это будет выглядеть, наверное, не мне решать", - сказал Карпин.

Из-за санкций Россия 24 марта не сыграла с Польшей в стыках отборочного турнира ЧМ-2022. В связи с этим поляки получили автоматическую путёвку в финал, где сразятся со Швецией.

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