Карпин высказался о санкциях против российской сборной
Наставник сборной России Валерий Карпин поделился мыслями об отстранении команды от участия в международных соревнованиях.
"Я по-прежнему надеюсь на допуск сборной к участию в соревнованиях к лету, а какие к этому могут быть предпосылки - сказать сложно. Ситуация меняется каждый день. Нам пока остаётся надеяться на лучшее.
Если это произойдёт, то станет торжеством справедливости и здравого смысла. При идеальном варианте мы должны получить право на стыковые матчи за попадание на чемпионат мира. А как это будет выглядеть, наверное, не мне решать", - сказал Карпин.
Из-за санкций Россия 24 марта не сыграла с Польшей в стыках отборочного турнира ЧМ-2022. В связи с этим поляки получили автоматическую путёвку в финал, где сразятся со Швецией.
Не пропустите: Карпин рассказал о своём отношении к уходу российских футболистов в зарубежные клубы. | http://soccernews.ru
главное
-
РФС опубликовал рейтинг клубов, которые больше всех платят посредникам. "Спартак" - лидер
-
Вариант с переходом Тчуамени в АПЛ исключен. Борьба идет между "Реалом" и ПСЖ
-
Бельгийский вратарь ван Дамм умер в 28 лет
-
"Барселона" уже закрыла два летних трансфера
-
"Спартак" нашёл замену Аиртону в "Крыльях Советов"
Лента новостей
-
"Лидс" выставил ценник на Рафинью
-
Стали известны запросы Холанда по зарплате
-
Лапорта в восторге от Феликса
-
РФС опубликовал рейтинг клубов, которые больше всех платят посредникам. "Спартак" - лидер
-
"Бавария" сделала "суперпредложение" Мазрауи
-
Вариант с переходом Тчуамени в АПЛ исключен. Борьба идет между "Реалом" и ПСЖ
-
"Боруссия" намерена подписать двух форвардов. Оба из АПЛ
-
Уилкшир оценил перспективы сборной России в Азиатской конфедерации футбола
-
Рауль: "Я мечтаю возглавить "Реал"
-
У Левандовски нет договорённости с "Барселоной"
-
В "Химках" рассказали о состоянии здоровья Жиркова и Мамаева
-
Луис Энрике высказался о возможном приглашении в "Манчестер Юнайтед"
-
В "Крыльях Советов" прокомментировали новость об интересе "Спартака" к Горшкову
-
Тите отреагировал на слухи о работе в "Арсенале"
-
Бельгийский вратарь ван Дамм умер в 28 лет
-
Президент "Урала" рассказал, как "Зенит" помог избежать клубу финансовых проблем
-
"Барселона" уже закрыла два летних трансфера
-
Рауль сделал смелый прогноз на противостояние "Реала" и "Челси" в Лиге Чемпионов
-
"Спартак" нашёл замену Аиртону в "Крыльях Советов"
-
В штаб ван Нистелроя в ПСВ войдёт экс-тренер сборной России