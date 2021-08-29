Карпин высказался о ситуации с изгнанием Жиркова с базы сборной России
Фото: инстаграм Юрия Жиркова/Атор неизвестен
Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал информацию о том, что Юрию Жиркову запретили заниматься на базе национальной команды в Новогорсе.
"Никто не изгонял Жиркова из расположения сборной. Это Новогорск, а не сборная. Я узнал об этой ситуации через интернет", — приводит слова Карпина "Спорт-Экспресс".
38-летний Жирков в настоящее время является свободным агентом. Футболист пока не заявлял о намерении завершить карьеру. Напомним, что он травмировался в матче за сборную России на Евро-2020.
Не пропустите: В сборной России объяснили ситуацию с Жирковым. | http://soccernews.ru
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