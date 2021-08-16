Карпин высказался о Смолове

Фото: инстаграм Смолова/Автор неизвестен

Главный тренер сборной России Валерий Карпин на пресс-конференции высказался о форварде "Локомотива" Федоре Смолове, а также ответил на вопрос о предстоящих сентябрьских матчах в рамках отбора к чемпионату мира 2022 со сборными Хорватии, Кипра и Мальты.

— Смолов — лучший русский форвард?

— Не стал бы говорить, что Федор — лучший форвард. Есть разноплановые игроки с разным функционалом, на качествах которых строится игра. Говорить, что кто-то из них самый сильный я бы не стал.

— Есть стратегия прохождения турнира и на первые три матча? 7 очков вас устроит?

— Буду доволен? Наверное, нет. Устроит? Наверное, да. Определяющие матчи — не только эти. Словения в октябре очень важна.

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