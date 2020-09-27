Карпин высказался о составе "Ростова" на матч с "Арсеналом"

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Карпин высказался о составе "Ростова" на матч с "Арсеналом"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал, чего ждет от матча 9-го тура РПЛ с тульским "Арсеналом".

На этой неделе ростовский клуб вылетел из Лиги Европы, проиграв "Маккаби" (1:2).

"Конечно, хотелось бы сыграть попозже. Приложили все силы для того, чтобы восстановиться и физически, и психологически после поражения. Посмотрим сегодня на поле, можно говорить все что угодно, а покажет это игра.

Концерт не был до двух ночи, думаю, хватило времени, чтобы поспать нормально. Те, кто хотел спать - заснули.

Не хотели особо менять состав, те люди, которые играли в четверг, мне кажется, должны и хотят реабилитироваться, показать другую игру. Поэтому состав в целом тот же. По медицинским показателям Еременко в запасе, выйдет на замену - посмотрим. И поменяли вратаря, потому что психологическая нагрузка для вратарей высокая", - заявил тренер.

Матч "Арсенал" - "Ростов" состоится сегодня, 27 сентября. Начало - в 14:00 (мск).

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