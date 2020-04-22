Карпин высказался о судьбе приостановленного чемпионата России

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Карпин высказался о судьбе приостановленного чемпионата России

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин заявил, что чемпионат России необходимо доиграть. В настоящее время турнир приостановлен из-за угрозы распространения китайского коронавируса.

"Считаю, что правильно будет, если это возможно, закончить чемпионат. С учетом того, что сыграно три четверти чемпионата, доиграть чемпионат – логично. Если будет принято решение, будем играть в одном городе. Понятно, что мы хотим играть дома, хотим играть раз в неделю, но будет ли это возможно – никто не знает", - сказал Егоров в интервью каналу Сергея Егорова в "Яндекс.Дзен".

После 22 туров "Ростов" занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 38 очков. От зоны Лиги Чемпионов ростовский клуб отстает на три очка.

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