Карпин высказался о судьбе приостановленного чемпионата России
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин заявил, что чемпионат России необходимо доиграть. В настоящее время турнир приостановлен из-за угрозы распространения китайского коронавируса.
"Считаю, что правильно будет, если это возможно, закончить чемпионат. С учетом того, что сыграно три четверти чемпионата, доиграть чемпионат – логично. Если будет принято решение, будем играть в одном городе. Понятно, что мы хотим играть дома, хотим играть раз в неделю, но будет ли это возможно – никто не знает", - сказал Егоров в интервью каналу Сергея Егорова в "Яндекс.Дзен".
После 22 туров "Ростов" занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 38 очков. От зоны Лиги Чемпионов ростовский клуб отстает на три очка.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20