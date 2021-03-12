Карпин высказался о судействе в матче с "Химками"

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Карпин высказался о судействе в матче с "Химками"

Наставник "Ростова" Валерий Карпин подверг критике судейство в игре против "Химок" (0:1).

"Не моe дело обсуждать работу арбитров, однако вопросы есть. Скриншоты, которые мне прислали, говорят сами за себя. Есть вопросы по пенальти в наши ворота. По пенальти на Полозе - тоже. Да и по отменeнному голу.

Пусть в этом разбираются компетентные люди. С арбитром после матча не разговаривал", - заявил Карпин.

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