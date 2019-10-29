Карпин высказался о своем будущем в "Ростове"
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин заявил, что он не планирует уходить из ростовского клуба.
"У меня еще три года по контракту с "Ростовом". Меня сюда пригласили, мы начали планомерное и постепенное движение. Что-то есть, правда, пока не знаю, в какую сторону. Меня все устраивает в "Ростове". Прекрасные руководители, у нас правильные взаимоотношения, каждый своим делом занимается: президент, спортивный директор, тренер. Мы гребем в одной лодке в одну сторону, все вместе. Приятно здесь работать: чем дольше это будет продолжаться, тем лучше", - приводят слова Карпина российские СМИ.
После 14 туров "Ростов" занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 29 очков. Отставание ростовского клуба от лидирующего "Зенита" составляет три очка. В 15-м туре ростовчане на выезде сыграют с "Краснодаром". Матч состоится 3 ноября.
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|14
|29
|3
|Ростов
|14
|29
|4
|Краснодар
|14
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|5
|ЦСКА Москва
|14
|26
|6
|Спартак Москва
|14
|18
|7
|Урал
|14
|18
|8
|Крылья Советов
|14
|17
|9
|Рубин
|14
|16
|10
|Арсенал Тула
|14
|16
|11
|Уфа
|14
|16
|12
|Оренбург
|14
|15
|13
|Динамо Москва
|14
|14
|14
|Сочи
|14
|13
|15
|Ахмат
|14
|13
|16
|Тамбов
|14
|11