Карпин высказался о своем будущем в "Ростове"

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Карпин высказался о своем будущем в "Ростове"
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин заявил, что он не планирует уходить из ростовского клуба.

"У меня еще три года по контракту с "Ростовом". Меня сюда пригласили, мы начали планомерное и постепенное движение. Что-то есть, правда, пока не знаю, в какую сторону. Меня все устраивает в "Ростове". Прекрасные руководители, у нас правильные взаимоотношения, каждый своим делом занимается: президент, спортивный директор, тренер. Мы гребем в одной лодке в одну сторону, все вместе. Приятно здесь работать: чем дольше это будет продолжаться, тем лучше", - приводят слова Карпина российские СМИ.

После 14 туров "Ростов" занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 29 очков. Отставание ростовского клуба от лидирующего "Зенита" составляет три очка. В 15-м туре ростовчане на выезде сыграют с "Краснодаром". Матч состоится 3 ноября.

Не пропустите: Карпин оценил шансы "Ростова" на чемпионский титул. | http://soccernews.ru

 
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