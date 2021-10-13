Карпин высказался о своем будущем в сборной России
Фото: инстаграм сборной России/Автор неизвестен
Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что он может не продлить контракт с национальной командой в случае выхода в финальную стадию чемпионата мира 2022 года.
"Если попадем в стыки – контракт продлится автоматически. Первое место автоматически не продлит контракт, а второе – до 31 марта. Вы уверены, что я продлю контракт, если предложат? Как вариант: мне предложат возглавить клуб, срок контракта – больше, денег – тоже больше. Ну чисто гипотетически. Я не могу сказать, что тренировать сборную – мое, а клуб – не мое. И наоборот тоже не скажу. Мне и так, и так комфортно", - приводит слова Карпина "Чемпионат".
Напомним, что сборная России после восьми туров лидирует в турнирной таблице группы Н отборочного турнира ЧМ-2022. Для выхода в финальную стадию мундиаля россиянам необходимо обыграть Кипр в 9-м туре отбора и не проиграть Хорватии в заключительном матче.
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