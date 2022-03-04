Карпин высказался о своем будущем в сборной России
Фото: инстаграм Валерия Карпина/Автор неизвестен
Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о своем будущем в национальной команде.
"Есть ли у меня мотивация работать с командой, если она будет забанена на год-два? Давайте посмотрим. Возможно, до 31 марта что-то изменится - либо в хорошую, либо в плохую сторону. Ещё 27 дней, ещё может что-то произойти", - приводит слова Карпина "Спорт-Экспресс".
Напомним, что ФИФА отстранила сборную России от участия в стыковых матчах чемпионата мира 2022 года. Такое решение было принято после решения президента Российской Федерации Владимира Путина начать специальную операцию на территории Украины.
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