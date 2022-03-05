Карпин высказался о возможном отъезде легионеров из РПЛ
Наставник сборной России Валерий Карпин порассуждал о том, как повлияет на РПЛ возможный массовый уход иностранных футболистов.
"У российских футболистов будет больше практики. Это хорошо. Количественно выбор будет больше, качественно - посмотрим", - сказал Карпин.
Напомним, что некоторые игроки и тренеры-легионеры покинули или хотят покинуть российские клубы из-за спецоперации по защите Донбасса.
Самый заметный случай произошёл в "Краснодаре", который приостановил контракты с 8 иностранцами, а также расторг соглашение с главным тренером Даниэлем Фарке.
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