Карпин высказался о возможном отъезде легионеров из РПЛ

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Карпин высказался о возможном отъезде легионеров из РПЛ

Фото твиттер сборной России

Наставник сборной России Валерий Карпин порассуждал о том, как повлияет на РПЛ возможный массовый уход иностранных футболистов.

"У российских футболистов будет больше практики. Это хорошо. Количественно выбор будет больше, качественно - посмотрим", - сказал Карпин.

Напомним, что некоторые игроки и тренеры-легионеры покинули или хотят покинуть российские клубы из-за спецоперации по защите Донбасса.

Самый заметный случай произошёл в "Краснодаре", который приостановил контракты с 8 иностранцами, а также расторг соглашение с главным тренером Даниэлем Фарке.

Не пропустите: Карпин рассказал, как отреагировал на отстранение сборной России. | http://soccernews.ru
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