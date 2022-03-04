Карпин высказался о возможном расширении РПЛ

Теги валерий карпинроссиярпл

Карпин высказался о возможном расширении РПЛ

Фото: инстаграм Валерия Карпина/Автор неизвестен

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что он положительно относится к возможном увеличению клубов в Российской Премьер-Лиге в следующем сезоне.

"Увеличение команд – не важно плохо я к этому отношусь или хорошо – оно будет нужно. Потому что у нас не будет еврокубков и не будет пауз на сборные. 30 туров можно сыграть за шесть месяцев, а шесть месяцев остальные что делать? Нужно будет делать большее количество команд. Сколько – 18, 20? Не знаю", – приводит слова Карпина Sport24.

Ранее сообщалось, что расширение РПЛ планируется в связи с тем, что российские клубы могут быть отстранены от участия в еврокубках в следующем сезоне.

Не пропустите: РФС огласил планы сборной России на март. http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Барселона" еще не приняла решение по Траоре

"Барселона" еще не приняла решение по Траоре

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов