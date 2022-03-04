Карпин высказался о возможном расширении РПЛ
Фото: инстаграм Валерия Карпина/Автор неизвестен
Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что он положительно относится к возможном увеличению клубов в Российской Премьер-Лиге в следующем сезоне.
"Увеличение команд – не важно плохо я к этому отношусь или хорошо – оно будет нужно. Потому что у нас не будет еврокубков и не будет пауз на сборные. 30 туров можно сыграть за шесть месяцев, а шесть месяцев остальные что делать? Нужно будет делать большее количество команд. Сколько – 18, 20? Не знаю", – приводит слова Карпина Sport24.
Ранее сообщалось, что расширение РПЛ планируется в связи с тем, что российские клубы могут быть отстранены от участия в еврокубках в следующем сезоне.
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