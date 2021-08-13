Карпин высказался о возможном возвращении в "Ростов"
Фото инстаграм Валерия Карпина
Наставник сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о возможном возвращении в "Ростов".
"После всех аргументов мы пришли к тому, что лучше уйти, чем навредить "Ростову" и сборной. Допускаю, что через год-два-три могу вернуться в "Ростов", почему нет?" - заявил Карпин.
Напомним, что изначально Карпин собирался совмещать работу в "Ростове" и сборной России, однако на прошлой неделе он решил покинуть клуб.
Карпин возглавлял "Ростов" с 2017 по 2021 год.
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