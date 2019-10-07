Карпин высказался о возможном возвращении в "Спартак"

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Карпин высказался о возможном возвращении в "Спартак"
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин заявил, что не собирается возвращаться в московский "Спартак".

"Мне комфортно в "Ростове".  На "Спартак" я вообще не смотрю", – приводят слова Карпина российские СМИ.

"Ростов" после 12 туров делит 1-4 место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с "Локомотивом", "Зенитом" и "Краснодаром". "Спартак" находится на 12-й позиции, опережая зону вылета на четыре очка.

50-летний Карпин тренировал "Спартак" с перерывами с 2009 по 2014 годы. Под его руководством "красно-белые" дважды завоевывали серебряные медали чемпионата России.

Не пропустите: Карпин ответил всего на один вопрос после победы над ЦСКА. | http://soccernews.ru
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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

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