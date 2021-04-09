Карпин высказался о возможности возвращения в "Спартак"
Фото твиттер "Ростова"
Наставник "Ростова" Валерий Карпин ответил на вопрос, готов ли он вернуться в "Спартак".
"Мысли о возвращении? Нет такого. У меня контракт с "Ростовом" до 2024 года. Все помыслы только о нём. Если "красно-белые" пригласят? Если бы да кабы. Повторю: об этом никаких мыслей нет. Журналисты звонят, спрашивают - и почему-то никто не верит, что я об этом не думаю. Не знаю почему", - сказал 52-летний специалист.
Будучи футболистом, Карпин выступал за "Спартак" с 1990 по 1994 год, сыграл 163 матча и забил 44 гола.
В роли тренера он возглавлял "народную команду" с апреля 2009 по май 2012 и с ноября 2012 по март 2014 года, не выиграв за этот период ни одного трофея.
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