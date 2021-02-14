Карпин высказался о возможной реформе РПЛ
Наставник "Ростова" Валерий Карпин выступает против возможного сокращения числа клубов в РПЛ.
"Уменьшать количество - неправильно. Другое дело, чтобы у нас было больше клубов, необходимо делать другие вещи. Пусть будет меньше денег, однако больше нормальных стабильных команд. Даже с меньшими средствами можно создать стабильный клуб.
В Испании, Германии, Франции есть клубы, у которых денег гораздо больше, чем у остальных. Ну, ладно. Однако есть остальные команды, у которых средние бюджеты, маленькие, ниже маленьких. Они играют нормально, стабильно. Там не платят больших зарплат, однако есть футболисты, и они играют. Пусть и за меньшие деньги, чем в ПСЖ. Играют, существуют, не пропадают. Главное, чтобы это было стабильно", - заявил Карпин.
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