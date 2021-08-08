Карпин высказался о возможной встрече с Дзюбой

Фото: инстаграм Артема Дзюбы

Наставник сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о возможной встрече с нападающим "Зенита" Артемом Дзюбой.

"Встречусь ли я с Дзюбой? Может быть. А может быть и нет. Посмотрим, не знаю. По телефону с ним тоже не общался", - приводит слова Карпина "Спорт-Экспресс".

Ранее сообщалось, что будущее Дзюбы в национальной команде под вопросом, так как у него старый конфликт с Карпиным времен совместной работы в "Спартаке".

Ближайшие матчи сборная России проведет в сентябре.

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