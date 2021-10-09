Карпин высказался о выборе капитана для сборной России
Наставник сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы журналистов касательно критериев при выборе капитана национальной команды.
"Капитан Кузяев? На следующую игру может выйти и Захарян. Он тоже не самый громкий игрок на поле. Кричать можно и без повязки. Джикия кричит, руководит обороной и без повязки. Для капитанства необязательно орать. Если вы так думаете, то ошибаетесь", - сказал Карпин.
Напомним, что у российской сборной в четырёх матчах было четыре разных капитана - это Георгий Джикия, Дмитрий Баринов, Фёдор Смолов и Далер Кузяев.
Следующая игра у подопечных Карпина в понедельник против Словении.
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