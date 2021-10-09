Карпин высказался о выборе капитана для сборной России

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Карпин высказался о выборе капитана для сборной России

Фото твиттер сборной России

Наставник сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы журналистов касательно критериев при выборе капитана национальной команды.

"Капитан Кузяев? На следующую игру может выйти и Захарян. Он тоже не самый громкий игрок на поле. Кричать можно и без повязки. Джикия кричит, руководит обороной и без повязки. Для капитанства необязательно орать. Если вы так думаете, то ошибаетесь", - сказал Карпин.

Напомним, что у российской сборной в четырёх матчах было четыре разных капитана - это Георгий Джикия, Дмитрий Баринов, Фёдор Смолов и Далер Кузяев.

Следующая игра у подопечных Карпина в понедельник против Словении.

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