Карпин высказался о задачах на ЧМ-2022

Фото: инстаграм сборной России/Автор неизвестен

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о ЧМ-2022.

— Каким результатом вы будете довольны на ЧМ-2022?

— Во-первых, я был бы доволен выходом из группы. Аппетит приходит во время еды. Не хочу далеко загадывать. Через год только чемпионат мира. Кто-то может получить травму, кто-то – потерять форму.

Через стыковые матчи попасть сложно, хотя и Хорватию обыграть нелегко. Для начала нужно обыграть Кипр, — сказал Карпин для "Коммент.Шоу".

В решающих матчах отбора к ЧМ-2022 сборная России сыграет на своем поле против команды Кипра 11 ноября, а 14-го числа в гостях сыграет с Хорватией.

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