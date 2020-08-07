Карпин высказался о зарплате Кокорина в "Спартаке"

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Карпин высказался о зарплате Кокорина в "Спартаке"

Наставник "Ростова" Валерий Карпин рассказал о своём отношении к зарплате форварда "Спартака" Александра Кокорина.

Напомним, что 29-летний футболист присоединился к "красно-белым" на правах свободного агента и заключил контракт по схеме "3+1".

В столичном клубе нападающий будет зарабатывать 3 миллиона евро в год.

"Российские футболисты не уезжают в Европу, потому что там им никогда в жизни не заплатят такие деньги, как здесь. Послушайте, если бы в тот момент, в 94-м году, в "Спартаке" мне платили такие же деньги, как в "Реал Сосьедаде", я бы тоже остался в "Спартаке". Ну смысл любому нормальному человеку уезжать из своей страны, из комфортных для него условий.

Вот где ещё Кокорину дадут 3 миллиона в год? Вот чтоб тебе заработать 3 миллиона в Испании на контракт в год, тебе надо два сезона отыграть и забить там, допустим, минимум 12 голов, если нападающий. В Испании! Хотя здесь, в России-то, не забивают 12, мало кто", - сказал Карпин.

Не пропустите: Карпин рассказал, как бы поступил на месте тренера "Сочи" в матче с молодёжкой "Ростова". | http://soccernews.ru
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