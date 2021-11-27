Карпин высказался об игре против Левандовски в стыковом матче Россия - Польша

Фото твиттер сборной России

Наставник сборной России Валерий Карпин не считает нужным выделять фигуру нападающего Роберта Левандовски в составе национальной команды Польши.

"Сдерживать надо не одного Левандовски, сдерживать надо всю сборную Польши. То же самое было и с Хорватией. У Польши много игроков, которые могут доставить нам неприятности.

Может ли сборная России играть в открытый футбол? Одной моей веры мало, нужно ещё что-то делать. Я считаю, что наши футболисты могут так играть.

Что должно измениться за четыре месяца, чтобы появился оптимизм, что мы пройдём Польшу? Для начала вселяет неуверенность неудачный опыт с Хорватией. Но это тоже опыт. Нужно сделать выводы и двигаться дальше", - сказал Карпин.

В полуфинальном стыке за право поехать на ЧМ-2022 россияне сыграют с Польшей, а в финальном, если туда пройдут, - с победителем пары Швеция - Чехия.

Оба матча, согласно жребию, пройдут в России. Их даты - 24 и 29 марта.

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