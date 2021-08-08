Карпин высказался об игре "Спартака"
Фото: твиттер "Ростова"
Наставник сборной России Валерий Карпин оценил игру "Спартака".
"То, что сегодня показывает "Спартак", настораживает, беспокоит в контексте сборной. Успокоил ли разговор с футболистами? Мы не говорили про сегодняшний матч.
Про то, что происходит в "Спартаке", вопрос не ко мне, а, наверное, к руководству клуба. После поражения ребята расстроены, однако про игру мы не говорили", - приводит слова Карпина "Чемпионат".
Напомним, что Карпин посещал матч "Спартака" против "Нижнего Новгорода" (1:2).
Читайте также: "Спартак" проиграл "Нижнему Новгороду". | http://soccernews.ru
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