Карпин высказался об игре "Спартака"

Фото: твиттер "Ростова"

Наставник сборной России Валерий Карпин оценил игру "Спартака".

"То, что сегодня показывает "Спартак", настораживает, беспокоит в контексте сборной. Успокоил ли разговор с футболистами? Мы не говорили про сегодняшний матч.

Про то, что происходит в "Спартаке", вопрос не ко мне, а, наверное, к руководству клуба. После поражения ребята расстроены, однако про игру мы не говорили", - приводит слова Карпина "Чемпионат".

Напомним, что Карпин посещал матч "Спартака" против "Нижнего Новгорода" (1:2).

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