Карпин высказался об октябрьских матчах сборной России

Фото: инстаграм сборной России/Автор неизвестен

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался перед играми с командами Словакии и Словении в квалификации к чемпионату мира 2022.

Возможный вызов Козлова

"Да, сегодня при обсуждении проскочила фамилия Козлова из "Нижнего Новгорода". Он был у меня в "Ростове". Пока не вызываем, хотя и разговаривали".

Кудряшов

"Кудряшов может сыграть как крайнего, так и центрального защитника. Но опять же – это расширенный список, мы высылаем его заранее. Пока Кудряшов не сыграл ни минуты в этом сезоне. Пока есть время, будем следить за ним".

Психология Смолова

"По моему опыту, никаких проблем с психологией у него не было. С Хорватией Федя не играл, но вышел с хорошим настроением на Кипр и Мальту. Вы это видели".

О Словакии и Словении

"Мы, конечно, изучали их еще до сентябрьских матчей. Уже тогда смотрели на них плюс добавили эти три игры в сентябре. Мы все разобрали. Впечатления? Скажем так, разные. Это хорошие и добротные сборные. Это не Франция, не Испания. Но как я уже говорил – мы никого не сильнее и не слабее. Они на нашем уровне", – сказал Карпин.

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