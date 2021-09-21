Карпин высказался об отказе Дзюбы от приглашения в сборную России

Фото: инстаграм Валерия Карпина/Автор неизвестен

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о решении нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы отказаться от приглашения в национальную команду на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

"Сегодня у нас состоялся разговор с Артемом и он сказал, что на данный момент находится в неоптимальной форме и решил сконцентрироваться на матчах "Зенита". Готов ли я вновь вызвать Дзюбу в сборную? Если тренерский штаб посчитает, что он сможет помочь сборной, то, конечно, будет вызван. Собственно, как это сейчас и произошло, когда Дзюба оказался в расширенном списке игроков, вызванных на октябрьские матчи", – приводит слова Карпина телеграм сборной России.

33-летний Дзюба выступает за сборную России с 2011 года. Всего он провел за национальную команду 55 матчей и забил 30 голов.

Напомним, что в октябре Россия сыграет со Словакией (8 октября, дома) и Словенией (11 октября, в гостях).

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