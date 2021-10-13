Карпин высказался об отказе Дзюбы от сборной

Фото: инстаграм Дзюбы/Автор неизвестен

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением об отказе нападающего "Зенита" Артема Дзюбы от вызова в национальную команду.

– Расскажите пошагово, как шла коммуникация с Дзюбой?

– Сначала мы встретились в Питере. Он сказал: "Я готов, я хочу, все окей". Я ему ответил: "Хорошо, работай. Вызову или не вызову, не знаю, показывай игру, а я буду выбирать". Потом он попадает в расширенный список.

– Прежде чем включить его в расширенный список, вы с ним не пытались связаться? Сообщением, звонком?

– А зачем? Потом, когда опубликовали расширенный список, я ему написал: "На связи?". Он ответил: "Да, на связи". Я ему позвонил, говорю: "Через неделю будем давать окончательный список. Ты готов, все нормально?" – "Нет, я не готов, мне надо набирать форму". – "Окей, хорошо".

– Это нормально, когда игрок сам оценивает свою форму и ставит свою оценку формы выше оценки главного тренера?

– Не знаю.

– А в клубе вы хоть раз сталкивались с тем, чтобы игрок вам сказал: "Я не готов"?

– В клубе он деньги получает, а в сборной – нет. В клубе ему скажут: "Не готов играть, значит, зарплату не получаешь". Все! А здесь что сделаешь? Какие у меня рычаги? Не хочет – и не надо, – сказал Карпин.

После октябрьских матче против Словакии и Словении сборная России за два матча до конца отбора к ЧМ-2022 занимает первое место.

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