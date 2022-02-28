Карпин высказался об отстранении сборной России от международных турниров

Фото: инстаграм Валерия Карпина/Автор неизвестен

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением об отстранении национальной команды от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.

"Сказать, что тренерский штаб сборной России разочарован решением ФИФА - значит ничего не сказать. Естественно, рассчитывали, что победитель нашей четверки определится на футбольном поле. Очень жаль ребят, которые мечтали сыграть на ЧМ-2022 и теперь лишились этой надежды. Надеюсь, что санкции ФИФА и УЕФА удастся побыстрее отменить и российский футбол вернётся на международную арену", - приводит слова Карпина пресс-служба сборной России.

Напомним, что президент Российской Федерации Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной операции после просьбы ДНР и ЛНР.

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