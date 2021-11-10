Карпин высказался об отсутствии Дзюбы в сборной России

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Карпин высказался об отсутствии Дзюбы в сборной РоссииФото: инстаграм сборной России/Автор неизвестен

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об отсутствии форварда "Зенита" Артема Дзюбы в заявке сборной России.

– В течение полутора месяцев на каждом пресс-мероприятии вопрос к вам по поводу Дзюбы. Правильно ли я понимаю, что можно поставить точку, вопрос с Дзюбой закрыт?

– Если бы я вам сказал месяц назад, чтобы вы поставили точку, вы бы ее поставили? Ну, вот именно. А чего сейчас говорить?

Я поставил точку, вы – как хотите. Хотите – спрашивайте, хотите – не спрашивайте, ваши проблемы, – ответил Карпин.

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