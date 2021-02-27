Карпин высказался об уходе Ерёменко из "Ростова"

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Карпин высказался об уходе Ерёменко из "Ростова"

Наставник "Ростова" Валерий Карпин дал понять, что неожиданное решение полузащитника Романа Ерёменко покинуть команду добавило ему головной боли.

"Форс-мажор полный. Один из наших лучших игроков покинул команду. Что делать? Ещё перед игрой с "Ахматом" не мог такое представить. Но семейные обстоятельства возникли. Семья превыше всего. Но для нас это потеря", - сказал Карпин.

Напомним, что финский хавбек попросил клуб расторгнуть контракт и отпустить его на родину в связи с семейными обстоятельствами.

33-летний Ерёменко выступал за "Ростов" с января 2019 года, сыграл 48 матчей, забил 10 голов и сделал 7 ассистов.

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