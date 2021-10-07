Карпин высказался перед матчем со Словакией

Фото: инстаграм сборной России/Автор неизвестен

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от матча против сборной Словакии в рамках отбора к ЧМ-2022.

"Смотрели игру, которую провели в Словакии. Было интересно посмотреть, проанализировали. Не скажу, что конкретно выделили, но выводы сделали.

Сильные стороны соперника понятны. Хорошая и добротная команда европейского уровня. Мы никого не сильнее и не слабее. Самая опасная сторона – стандарты. На стандартах много создают, забивают. Надо внимательно отнестись.

Давление одинаковое. У нас задача стоит не второе место занять, а попытаться выйти напрямую. Для этого надо попытаться выиграть все игры. Давление одинаковое", – сказал Карпин.

Игра между командами России и Словакии пройдет 8 октября. Начало встречи запланировано на 21:45 (мск).

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